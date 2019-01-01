  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تعلن رسميا انسحابها من معاهدة الصواريخ

الجمعة 02 أغسطس 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعلن رسميا انسحابها من معاهدة الصواريخ


وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.

وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن " الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".

وتابع "أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة"، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة قد انتهت اليوم بمبادرة من واشنطن نفسها.

وجاء في بيان الخارجية الروسية المنشور على موقعها:"في 2 أغسطس/ آب، بمبادرة من الجانب الأمريكي، تم إنهاء المعاهدة بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والولايات المتحدة الأمريكية حول حظر صواريخها المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة في واشنطن في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1987".

ومعاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ("معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف")، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي عام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.

وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أية صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط  1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير 500─1000 كيلومتر.

الأكثر قراءة اليوم

ضابط بشعبة غزة يروى تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاشتباك بخانيونس

مفتى فلسطين يعلن عن موعد عيد الاضحى المبارك

بالاسماء.. المجلس الجديد لبلدية غزة يستلم مهامه بشكل رسمي

قناة عبرية تكشف نتائج تحقيق فرقة غزة حول عملية خانيونس فجر اليوم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!

أنت تسأل والجزيرةُ لا تُجيب!! أين الإعلامي أحمد منصور؟؟ د.احمد يوسف

الأخبار الرئيسية

20190802104915

يهود أميركا أوقفوا تبرعاتهم : انهيار مدوٍ لمنظمة داعمة لإسرائيل

350

القطاع الصحي الإسرائيلي قلق من وقف التحويلات الطبية الفلسطينية لمستشفياته

سيسي

السيسي يبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص

عملية

شاهد.. تفاصيل جديدة حول العملية.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم