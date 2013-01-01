جهاز جديد بالجيش الإسرائيلي للكشف عن العبوات الموجهة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن قيام الجيش الإسرائيلي، شراء جهاز إلكتروني جديد للكشف عن الألغام الأرضية، والعبوات الموجهة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الجهاز يُطلق عليه، "Guard RJ"، وهو مخصص للكشف عن الألغام، التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ويقوم بتحييدها بشكل ذاتي، بدون تفجيرها.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي، عقد خلال الأسابيع الماضية، صفقة لشراء هذا الجهاز، من شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، "نتلاين".

وأضافت الصحيفة أن الجهاز يزن 20 كيلو جرام، ويمكن حمله على الظهر، والتجول به بالميدان، ويعمل بالبطاريات، ويقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن العبوات، وتحديد أماكنها، وتحييدها.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن الجهاز يُصنع في إسرائيل، منذ العام 2013، وتم بيعه بالسابق للجيش الإسباني، بصفقة بقيمة 60 مليون يورو.