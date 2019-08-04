إدارة "معبر رفح" تصدر تنويهاً بخصوص سفر حجاج "مكرمة أسر الشهداء"

غزة / سما /

أصدرت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، تنويهاً بخصوص حجاج مكرمة "أسر الشهداء".

وقالت إدارة معبر رفح، إننا نود اعلامكم بتحديد موعد سفر حجاج مكرمه اهالي الشهداء، والذي سيبدأ خروجهم فجر الثلاثاء الموافق 6/8/2019، علي أن يعود العمل في معبر رفح يوم الاربعاء الموافق 7/8/2019، بالشكل الطبيعي (بالاتجاهين)، متمنيين أن لا يحدت اي طاري ويتم تغيير الموعد

وأكدت، أنّ أيام عمل معبر رفح من بداية الأسبوع، الأحد 4/8/2019، والاثنين 5/8/2019

وتابعت، أنه من الممكن أن تكون حركه السفر الاثنين مقتصره علي باصين سفر متل ما حدت قبل سفر يوم حجاج الاسبوع الماضي، والأربعاء 7/8/2019، والخميس 8/8/2019

وأشارت، سيكون آخر أيام عمل معبر رفح الأربعاء 8/8/2019، وتبدأ أجازه عيد الأضحى المبارك.