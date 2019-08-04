  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدارة "معبر رفح" تصدر تنويهاً بخصوص سفر حجاج "مكرمة أسر الشهداء"

الجمعة 02 أغسطس 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة "معبر رفح" تصدر تنويهاً بخصوص سفر حجاج "مكرمة أسر الشهداء"


غزة / سما /

أصدرت إدارة معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، تنويهاً بخصوص حجاج مكرمة "أسر الشهداء".

وقالت  إدارة معبر رفح، إننا نود اعلامكم بتحديد موعد سفر حجاج مكرمه اهالي الشهداء، والذي سيبدأ خروجهم  فجر الثلاثاء الموافق 6/8/2019، علي أن يعود العمل في معبر رفح يوم الاربعاء الموافق 7/8/2019، بالشكل الطبيعي (بالاتجاهين)، متمنيين أن لا يحدت اي طاري ويتم تغيير الموعد

وأكدت، أنّ أيام  عمل معبر رفح من بداية الأسبوع،  الأحد  4/8/2019، والاثنين  5/8/2019

وتابعت، أنه من الممكن أن تكون حركه السفر الاثنين مقتصره علي باصين سفر متل ما حدت قبل سفر يوم حجاج الاسبوع الماضي، والأربعاء 7/8/2019، والخميس 8/8/2019

وأشارت، سيكون آخر أيام عمل معبر رفح الأربعاء 8/8/2019، وتبدأ أجازه عيد الأضحى المبارك.

#معبر رفح #حجاج #أسر الشهداء

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

قناة عبرية تكشف نتائج تحقيق فرقة غزة حول عملية خانيونس فجر اليوم

نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!

أنت تسأل والجزيرةُ لا تُجيب!! أين الإعلامي أحمد منصور؟؟ د.احمد يوسف

في تحد غير مسبوق للرئيس التركي.. داوود أوغلو يتحدث عن "يأس واسع" في حزب أردوغان

عاش في غزة 5 سنوات ..الامين العام للامم المتحدة يعين نائبا جديدا لمفوض الاونروا

حماس: إصدار أحكام مسبقة حول الفساد بالأونروا قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا

الأخبار الرئيسية

سيسي

السيسي يبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص

عملية

شاهد.. تفاصيل جديدة حول العملية.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم

عيد الاضحى

مفتى فلسطين يعلن عن موعد عيد الاضحى المبارك

عملية خانيونس

ضابط بشعبة غزة يروى تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم