فيسبوك تطور نظاماً ذكياً لقراءة أفكار البشر

وكالات / سما /

يبدو أن "فيسبوك" بات يقترب من تحقيق حلمه بمنح المستخدمين القدرة على كتابة منشوراتهم بعقلهم وليس بأيديهم؛ حيث تعمل الشركة على تطوير جهاز كمبيوتر لديه القدرة على قراءة أفكار العقل البشري وتحويلها إلى كلمات.فيسبوك يطور جهاز كمبيوتر لقراءة أفكار العقل البشري

وتمكن علماء في جامعة كاليفورنيا من إحراز تقدمٍ في طريقة قراءة وكتابة الأفكار من الدماغ بسرعة، بعد النتائج الإيجابية التي توصلوا إليها بفك رموز المخ باستخدام أقطاب كهربائية.

وأجرى العلماء تجربة على مجموعة من المبحوثين بطرح أسئلة عليهم وانتظار إجاباتهم عليها، إلا أن النظام الذكي كان ينطق بها قبلهم بمجرد تفكيرهم بها، وتراوحت نسبة الإجابات الصحيحة بين 61 إلى67%.

نظام ذكي لقراءة أفكار البشر وكتابتها

وأوضح الباحثون أن هذا النظام لديه القدرة على التعرف على عدد محدود للغاية من الكلمات حتى الآن، بالرغم من طموحه المبالغ فيه عند بداية المشروع في 2017؛ حيث كان يطمح إلى أن يصل عدد الكلمات التي تتم كتابتها أكثر من 100 كلمة في الدقيقة دون إدخال نص يدوي.

كما تجري الشركة دراسات أيضاً لابتكار سماعات رأس ونظارات واقع معزز، يمكنها قراءة نشاط الدماغ من خلال الأشعة تحت الحمراء.