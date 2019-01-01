البهداري يغادر قطاع غزة نحو العراق

وكالات / سما /

غادر أحمد البهداري مدافع نادي خدمات رفح, غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, للحاق بتدريبات المنتخب الوطني الفلسطيني المشارك في بطولة غرب آسيا, التي تستضيفها العراق.

وكان من المفترض أن يصل البهداري, العراق, قبل حوالي 5 أيام, لكن سفره تأخر لأسباب طارئة, ما جعله خارج قائمة مواجهة فلسطين واليمن (1-0).

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الغزي عن موقعة "الوطني" الثانية في البطولة أمام العراق الجمعة, نظرا لمعاناته من إرهاق السفر, على أن يكون جاهزا لمباراة لبنان الاثنين المقبل.

يشار إلى أن البهداري يعدّ أحد أفضل المدافعين في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة, وساهم بشكل رئيسي في حصول "الأخضر" الرفحي على ثنائية الدوري والكأس الموسم المنصرم.