  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

البهداري يغادر قطاع غزة نحو العراق

الجمعة 02 أغسطس 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البهداري يغادر قطاع غزة نحو العراق


وكالات / سما /

غادر أحمد البهداري مدافع نادي خدمات رفح, غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع, للحاق بتدريبات المنتخب الوطني الفلسطيني المشارك في بطولة غرب آسيا, التي تستضيفها العراق.

وكان من المفترض أن يصل البهداري, العراق, قبل حوالي 5 أيام, لكن سفره تأخر لأسباب طارئة, ما جعله خارج قائمة مواجهة فلسطين واليمن (1-0).

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الغزي عن موقعة "الوطني" الثانية في البطولة أمام العراق الجمعة, نظرا لمعاناته من إرهاق السفر, على أن يكون جاهزا لمباراة لبنان الاثنين المقبل.

يشار إلى أن البهداري يعدّ أحد أفضل المدافعين في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة, وساهم بشكل رئيسي في حصول "الأخضر" الرفحي على ثنائية الدوري والكأس الموسم المنصرم.

#أحمد البهداري #العراق

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

قناة عبرية تكشف نتائج تحقيق فرقة غزة حول عملية خانيونس فجر اليوم

نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!

كوهين يكشف اسباب "ضعف الرد الإسرائيلي" على عملية خانيونس

في تحد غير مسبوق للرئيس التركي.. داوود أوغلو يتحدث عن "يأس واسع" في حزب أردوغان

عاش في غزة 5 سنوات ..الامين العام للامم المتحدة يعين نائبا جديدا لمفوض الاونروا

أنت تسأل والجزيرةُ لا تُجيب!! أين الإعلامي أحمد منصور؟؟ د.احمد يوسف

الأخبار الرئيسية

سيسي

السيسي يبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "مجزرة وادي الحمص

عملية

شاهد.. تفاصيل جديدة حول العملية.. الاحتلال ينشر فيديو لعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم

عيد الاضحى

مفتى فلسطين يعلن عن موعد عيد الاضحى المبارك

عملية خانيونس

ضابط بشعبة غزة يروى تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم