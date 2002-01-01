اتحاد السلة يسحب قرعة بطولة الناشئين

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سحبت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة الخميس, قرعة بطولة الناشئين مواليد 2002-2003.

ويشارك في البطولة 9 أندية قسّموا على مجموعتين, دون تحديد موعد انطلاقها لحين الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة تمهيدا لحجز صالتي سعد صايل بغزة, وأبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع.

وجاءت القرعة على الشكل التالي:

- المجموعة الأولى: شباب المغازي, وخدمات دير البلح, وخدمات خانيونس, وخدمات رفح, وجمعية الشبان المسيحية.

- المجموعة الثانية: خدمات البريج, وخدمات المغازي, وأكاديمية النجوم, وغزة الرياضي.