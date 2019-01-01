إيكاردي يرفض عرض آرسنال

وكالات / سما /

رفض النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فكرة انتقاله إلى آرسنال في سوق الانتقالات الحالية بعد إجراء مفاوضات بينه وبين نادي مدفعجية لندن.

وأكدت شبكة سبورت إيطاليا بأن النادي الإنجليزي عرض راتب بقيمة 10 مليون يورو في الموسم الواحد لمهاجم فريق إنتر ميلان إلا أنه رفض العرض مؤكداً إرادته في البقاء داخل إيطاليا.

ويتصور بأن إيكاردي الذي أصبح خارج مخططات المدرب أنتونيو كونتي في ميلانو سينتهي به الحال إما في نابولي أو روما حيث أظهر كلا الناديين اهتماماً قوياً به خلال الأيام الأخيرة.

وينتظر هداف فريق النيراتزوري حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة لمعرفة الفريق الجديد الذي سيدافع عن ألوانه في الموسم القادم، وربما يدخل في صفقة تبادلية ليذهب لروما مع انتقال إيدين دجيكو للإنتر أو يذهب لنابولي مع انتقال آركاديوش ميليك للإنتر.