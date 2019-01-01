زيدان يريد موهبة أياكس في ريال مدريد

وكالات / سما /

يريد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن إضافة قوية في تشكيلة الفريق للموسم الجديد وخصوصاً في خط الوسط والذي ظهر بأنه يفتقر للعمق المطلوب خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

وقام نادي المرينجي بتدعيمات مهمة في الأسابيع الأخيرة بضم لوكا يوفيتش، إيدين هازارد، رودريجو، فيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو لكن المدرب الفرنسي يريد أيضًا تعزيز خط الوسط.

ونظراً للصعوبات التي مازال يجدها ريال مدريد فيما يتعلق بمفاوضاته لأجل شراء الفرنسيبول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد فإن عليه كذلك البحث في خيارات أخرى.

وحسب صحيفة تيليغراف الهولندية فإن زيدان قام بإجراء اتصالات مع لاعب أياكس أمستردام الهولندي دوني فان دي بيك والذي ظهر بمستوى ممتاز مع فريقه في بطولة دوري الأبطال الموسم الماضي.

ويريد زيدان التأكد من الحصول على موافقة اللاعب للانتقال إلى ملعب سنتياجو برنابيو قبل أن يُعطي إشارة للنادي بإجراء مفاوضات مع أياكس للتفاوض حول شراءه.

وكان لاعب الوسط الهولندي أحد أبرز لاعبي فريق أياكس في بطولة دوري الأبطال حيث سجل 4 أهداف، كما سجل 9 أهداف في الموسم الماضي ضمن بطولة الدوري الهولندي وصنع 10 أهداف غيرها، ويجيد دوني اللعب كإرتكاز وكصانع ألعاب خلف المهاجم.