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جوارديولا يُحدد بديل ليروي ساني في مانشستر سيتي

الجمعة 02 أغسطس 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يُحدد بديل ليروي ساني في مانشستر سيتي


وكالات / سما /

تجهز نادي مانشستر سيتي لفكرة خسارة الجناح الألماني الدولي ليروي ساني خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية لصالح نادي بايرن ميونيخ.

وحسب العديد من التقارير الصحفية اليوم فإن مدرب السيتي بيب جوارديولا حدد اللاعب البديل الذي سيأتي في مركزه وهو ميكيل أويارزابال جناح فريق ريال سوسييداد الإسباني.

ويجيد نجم الفريق الباسكي اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر، كما يتمتع بفنيات كبيرة وقدرة على التسجيل حيث أحرز لريال سوسييداد 28 هدف خلال الموسمين الماضيين.

وتقدر قيمة لاعب المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عاماً بـ75 مليون يورو، وهو المبلغ الموجود في الشرط الجزائي مع ناديه لفسخ عقده.

#ميكيل أويارزابال #جوارديولا #ليروي ساني

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