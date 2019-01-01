ألفيس لديه إتفاق للانتقال إلى ناد برازيلي

وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام العالمية أن المدافع البرازيلي داني ألفيس حسم مصير مستقبله بعد قرار رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء العقد المبرم بينهما.

وذكر موقع جول العالمي، أن المدافع والظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس لديه اتفاق مع نادي ساو باولو البرازيلي للانضمام إليهم في صفقة انتقال حر وبعقد مدته 3 سنوات.

وتابع موقع جول العالمي أن داني ألفيس مستعد الآن لتوقيع عقود انضمامه إلى ساو باولو، وأن الاعلان الرسمي سوف يكون خلال الأيام القليلة القادمة.

داني ألفيش ظهير برشلونة الإسباني ويوفنتوس الايطالي السابق الذي قد أعلن قبل بداية بطولة كوبا أمريكا الأخيرة الشهر الماضي رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف وعدم تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي الأمر الذي يضعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية كصفقة انتقال حر.

وحصل الظهير الأيمن داني ألفيس مدافع برشلونة، باريس سان جيرمان وإشبيلية السابق على جائزة أفضل لاعب في البطولة متفوقاً على الجميع بالرغم من بلوغه عامه السادس والثلاثين.