إنتر ميلان يحدد بديل لوكاكو

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحافية إيطالية أن إنتر ميلان حدد مهاجم أتلانتا دوفان زاباتا كبديل لصفقة روميلو لوكاكو الذي يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا.

إنتر ميلان مستعد لبدء محادثات مع أتالانتا لضم دوفان زاباتا الذي تقدر قيمته بـ 60 مليون يورو، مع إمكانية إدخال ماتيو بوليتانو كجزء من الصفقة.

وفقًا لـ “إنتر نيوز” ، النيرازوري سيركز اهتمامه على زاباتا بعد أن دخل يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع مانشستر يونايتد، واقترب من خطف هدفه الرئيسي روميلو لوكاكو.

يتمتع دوفان زاباتا بمواصفات مشابهة للوكاكو، لكن الكولومبي يتمتع بمزيد من السرعة والكثير من الخبرة في الدوري الإيطالي حيث لعب لنابولي، وأودينيزي، وسامبدوريا، وأتالانتا.

صاحب (28 عاماً) كان الموسم الماضي الأفضل في مسيرته بـ (28 هدفاً)، مع ثمانية تمريرات حاسمة في 48 مباراة تنافسية.

وكان لاعباً أساسياً في الفريق الذي فاز على الإنتر في سباق المركز الثالث بالدوري الإيطالي، ووصل إلى نهائي كأس إيطاليا.

أفادت التقارير أن أتالانتا سيكون مستعداً للاستماع إلى عرض بقيمة 60 مليون يورو ، خاصة إذا كان إنتر مستعداً لإدراج بوليتانو كجزء من الصفقة. ويُعتقد أن المدرب جيان بييرو جاسبريني معجب بالجناح الإيطالي الدولي بوليتانو.