روحاني: تنتظرنا معركة شرسة ونستعد للأسوأ

وكالات

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن طهران تنتظرها معركة شرسة وتستعد لما هو الأسوأ.

وقال روحاني في تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة "رويترز" إن إيران تنتظرها معركة شرسة، لكن من المؤكد أننا سننتصر في تلك المعركة".

وتابع "نستعد دوما لما هو أسوأ، ففي الوقت الذي نحاول فيه إنقاذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، لدينا ثقة في أننا سننتصر في نهاية المطاف".

ومضى "نحن قادرون على الاستمرار في المفاوضات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، لكننا ندير البلاد على أساس عدم التوصل إلى نتيجة معهم".

واستطرد "نحن قادرون على الدفاع عن اقتصادنا، كما نستطيع الدفاع عن بلادنا بكل قدراتنا".

من جهة أخرى، نقلت وكالة أنباء "إرنا" عن روحاني قوله إن "العقوبات المفروضة على ظريف (وزير خارجية إيران)، تظهر لنا أن البيت الأبيض يخشى من قدراته الدبلوماسية".

وأردف روحاني "إذا كانوا جادين في التفاوض، فمن يمكنه التحدث معهم سوى ظريف؟".

ومضى"ظريف هو رئيس الجهاز الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية، ويتحدث نيابة عن كل أبناء الشعب الإيراني".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا فرضت عليه عقوبات لأنه "يمثل تهديدا لجدول أعمالها"، موضحا في حسابه الرسمي على "تويتر": "السبب الأمريكي وراء تعقبي هو أنني "المتحدث الرئيسي باسم إيران حول العالم... هل الحقيقة حقا مؤلمة؟".

بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أنه سيتم تعزيز حملة العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد إيران طالما تواصل طهران توسيع برنامجها النووي.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.