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أكاديمي سعودي ينكر قداسة المسجد الأقصى.. ويقارنه بـ”مسجد الحارة”

الجمعة 02 أغسطس 2019 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أكاديمي سعودي ينكر قداسة المسجد الأقصى.. ويقارنه بـ”مسجد الحارة”


القدس المحتلة / سما /

 أثار الأكاديمي السعودي، كساب العتيبي، الجدل مجددا، بنشره تغريدة زعم فيها أنه لا قداسة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال العتيبي، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية، ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة. أما القُدس، فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا”.

وأضاف: “لا يخدعوكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب”.

وانهالت الردود الغاضبة على تغريدة العتيبي .

والشهر الماضي، هاجم العتيبي لاعبي المنتخب الجزائري ووصفهم بالقطط، بسبب أدائهم في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، مما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذا الأكاديمي، الذي كان يقدم نفسه على أنه معارض للنظام السعودي، كان قد اتهم سابقا المنادين بالتطبيع مع إسرائيل بـ”المتصهينين الأشد خطرا من الصهاينة”، قبل أن يعود للمملكة السعودية من لندن ويصبح من أشد مؤيدي ولي العهد محمد بن سلمان.

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