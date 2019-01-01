لهذا السبب .. جنود جولاني يخشون فتح النار عند حدود قطاع غزة

القدس المحتلة / سما /

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن جنود الجيش الذين يخدمون في محيط قطاع غزة يخشون إطلاق النار على مسلحين أو متظاهرين يقتربون من السياج.

ونقل مراسل الإذاعة تساحي دبوش عن جنود لواء جولاني الذين يعملون في محيط غزة أنهم يخشون فتح النار حتى لا يتم استجوابهم للتحقيق في اليوم التالي.

وأشار إلى أن خشية الجنود جاءت في ضوء عملية تسلل أحد المسحلين جنوب قطاع غزة عبر الحدود وإطلاق النار صوب القوات أدى إلى إصابة ضابط وإثنين من الجنود ومقتله.

وقال الجنود لمراسل الإذاعة إنهم يفضلون عدم الخدمة في قطاع غزة حتى لا يتم اتهامهم وفتح قضايا تحقيق معهم في حوادث إطلاق نار.