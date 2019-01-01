السيسي يبلغ كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"

القدس المحتلة / سما /

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الخميس، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأميركي جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية، وبريان هوك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأميركي.

وأبلغ الرئيس السيسي كوشنر بأن سيناء لن تكون أبدا جزء من "صفقة القرن"مضيفا أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

واستعرض جاريد كوشنر الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأميركي مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيا للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.