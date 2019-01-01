قرار : المرأة السعودية تستطيع السفر

وكالات

سيتم السماح للمرأة السعودية بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج من دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من "ولي الأمر"، بحسب قرار صادر عن الحكومة السعودية يوم أمس، الخميس.

ونقلت صحيفة "ام القرى" الحكومية قرارا للحكومة جاء فيه "يُمنَح جواز السفر لكلّ من يُقدّم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية".

وبحسب صحيفة عكاظ الحكومية ووسائل إعلام أخرى، سيتم تطبيق هذه القاعدة الجديدة على النساء اللواتي يبلغن سن 21 عاما وما فوق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج إصلاحات، بضمنها السماح للنساء بقيادة المركبات، الأمر الذي كان ممنوعا حتى 24 حزيران/ يونيو من العام الماضي.

وبعد رفع هذا الحظر قبل عام، جلست آلاف السيدات خلف المقود، في مشهد يعكس تغييرات اجتماعية سجلت خلال السنوات الأخيرة في المملكة التي ظلت لعقود البلد الوحيد في العالم الذي يحظر على النساء قيادة السيارات.

يشار إلى أنه سمح للنساء في السعودية، في السنوات الأخيرة، بينها حضور مباريات بكرة القدم في الملاعب، والانضمام الى الشرطة، والتقدم عبر الانترنت بطلب لحيازة رخصة تأسيس عمل.

كما حدّت السعودية من سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق النساء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن. وبدأت النساء في السعودية مؤخرا الظهور في الأماكن العامة من دون حجاب.