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الطقس: جو حار نسبياً

الجمعة 02 أغسطس 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: جو حار نسبياً


رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم حارا نسبيا الى حار ، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاحد: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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