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الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين

الخميس 01 أغسطس 2019 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُمدّد اعتقال أمين سر فتح بالعيسوية وطفلين مقدسيّين


القدس المحتلة / سما /

مدّدت محكمة الاحتلال اليوم الخميس، اعتقال أمين سر حركة "فتح" في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة ياسر درويش ليوم الأحد المقبل.

وجاء تمديد اعتقال درويش خلال جلسة عُقدت اليوم، بتهمة "تنظيم مخيم صيفي في بلدة العيسوية برعاية وتمويل من السلطة الفلسطينية".

وكانت نيابة الاحتلال قد استأنفت للمحكمة المركزية غربي القدس على قرار محكمة "الصلح" الإفراج عن أمين سر حركة فتح بكفالة قيمتها 3 آلاف شيقل وكفالة طرف ثالث.

في السياق، مددت محكمة الاحتلال اليوم اعتقال الطفلين المقدسيين سلطان سرحان (14 عامًا) ومصطفى عباسي (16 عامًا) من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وأجّلت محاكمتهما لموعد غير محدد.

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