60 ألف شيقل قيمة كفالات الافراج عن شبان وفتية "العيسوية" الشهر الماضي

القدس المحتلة / سما /

أفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة/سلوان للقاصرين محمد محمود، بأن كفالات الإفراج عن شبان وفتية بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة من سجون الاحتلال بلغت الشهر الماضي أكثر من 60 ألف شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل).

وأوضح المحامي في تصريح له اليوم الخميس، أن معظم المعتقلين من بلدة العيسوية تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن قوات الاحتلال تفرض على "العيسوية" حصاراً عسكرياً محكما ومشدداً منذ أكثر من شهرين، يتخلله اقتحامات يومية للبلدة ودهم منازلها ومتاجرها وتوقيف المركبات والمارة وتحرير مخالفات والتنكيل بالمواطنين بشتى الوسائل، فضلاً عن تصعيد استهدافها مؤخرا للأطفال واستدعاء قاصرين للتحقيق معهم واعتقال عدد منهم.