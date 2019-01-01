"الأونروا" تعين قائماً بأعمال نائب المفوض العام

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط "الأونروا"، عن تعيين كريستيان ساندرز قائماً بأعمال نائب المفوض العام، في انتظار توظيف بديلاً دائماً لساندرا ميتشيل التي غادرت منصبها.

وقالت "الأونروا" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إن هذا التعيين السريع يأتي نتيجة للاتصال النشط الذي تم في الأيام الأخيرة بينها وبين أمانة سر الأمم المتحدة، ويعد إشارة قوية لالتزام الأمين العام دعماً للوكالة، ولضمان خدمات غير منقطعة للاجئي فلسطين، وتحديداً فتح المدارس في موعدها المحدد وحشد التمويل وتجديد مهام ولاية الأونروا.

وأوضحت أن ساوندرز يشغل حالياً منصب مساعد الأمين العام لإدارة سلسلة الإمدادات في دائرة الإسناد العملياتي بنيويورك، وكجزء من مهنة متميزة قوامها 30 عاماً، وتبوأ مناصب عديدة كمدير لمكتب نائب الأمين العام للإدارة، وهو يتمتع بخبرة إنسانية وميدانية ممتازة، حيث بدأ مهامه في الأمم المتحدة في العام 1989 مع الأونروا في غزة.

وخدم ساندرز أيضاً في مناصب أخرى في الأونروا إلى جانب صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت الأونروا تقديرها واحترامها للخدمات والتفاني اللذين أظهرتهما نائب المفوض العام المغادرة ساندرا ميتشيل.