بالاسماء.. المجلس الجديد لبلدية غزة يستلم مهامه بشكل رسمي

غزة / سما /

عقدت بلدية غزة، اليوم الخميس، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد.

وتمت عملية التسليم والاستلام بين رئيس البلدية السابق م. نزار حجازي والرئيس الجديد د. يحيى السراج، بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة م. إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.

وأشاد رضوان، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة م. حجازي، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف القاهرة التي كانت تعترض عمله، بفعل الحصار والإجراءات المفروضة على قطاع غزة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه وتنفيذ خطته للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين.

من ناحيته شكر د. يحيى السراج المجلس البلدي السابق، وأعضاء لقاء "البيت المفتوح"، ذلك التقليد الذي عكفت بلدية غزةعلى تنظيمه لإشراك شرائح المجتمع في عملية صنع القرار في القضايا المهمة وتنفيذ المشاريع التطويرية، منذ العام 2012.

وأكد السراج أن المجلس البلدي الجديد سيعمل في 4 عناوين رئيسية وهي ترتيب البيت الداخلي، وتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتفعيل المراكز الثقافية، والاهتمام بالتطوير والاستثمار.

من جهته أكد م. حجازي أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، مثنيا على أداء أعضاء المجلس السابق ودورهم في خدمة المجتمع، كما شكر طواقم البلدية التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين، متمنيًا التوفيق لرئيس وأعضاء المجلس الجديد في أداء هذه المهمة.

وفي نهاية اللقاء، جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.

يذكر أن المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه الأستاذ المشارك في هندسة الطرق والمواصلات د. يحيى رشدي السراج، يضم في عضويته كلاً من: رجل الأعمال ونائب رئيس رابطة عائلات الدرج والتفاح بدر يونس صبره، وأخصائي الجراحة العامة د. جميل سليمان طرزي، والإعلامي مروان فارس الغول، ومدير اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سابقًا م. أحمد عبد المنعم أبو راس.

كما يضم المجس أمين صندوق اتحاد المقاولين الفلسطينيين م. هاشم عرفة سكيك، ورجل الأعمال ورئيس لجنة حي الزيتون مصطفى رشدي قزعاط، ومدير عام المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م. إسماعيل جمال حمادة، ونائب مدير عام الرواتب بوزارة المالية تامر رضوان الريس.