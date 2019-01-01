وزير النقل والمواصلات يطلع على الواقع المروري في جنين

جنين / سما /

قام وزير النقل والمواصلات اليوم بزيارة تفقدية الى محافظة جنين للإطلاع على واقع قطاع النقل والمواصلات في المحافظة، وتخريج الفوج الأول من الطلاب المشاركين في المخيم الصيفي (إيد بإيد لبكرة جديد).

واستهل الوزير زيارته بدار المحافظة، وكان في استقباله محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب وكادر المحافظة، واطلع الوزير على الواقع المروري لمحافظة جنين وما تعانيه من أزمات واكتظاظ مروري وتعديات على الارصفة.

كما استمع للخطط التي تعمل عليها المحافظة بالشراكة مع كافة الشركاء لتطوير المحافظة على جميع الأصعدة التي تهم المواطن.

وأكد الوزير للمحافظ الرجوب استعداد وزارة النقل والمواصلات لتقديم كل ما يلزم للمساهمة بتطوير المحافظة، لا سيما قطاع النقل والمواصلات، وعبر عن شكره للمحافظ على دعمه واهتمامه بعمل الوزارة في المحافظة ورعايته للجنة السير وما يصدر عنها من توصيات.

وتطرق لمشكلة المركبات غير القانونية والخطط الموضوعة لمحاربتها نظرا لآثارها السلبية وما تشكله من تهديد حقيقي لحياة المواطنين وممتلكاتهم، فضلاً عن خطرها الاقتصادي والاجتماعي.

كما زار الوزير دار البلدية وكان في استقباله رئيس البلدية محمد أبو غالي وأعضاء المجلس البلدي، ورحب رئيس البلدية بالوزير والوفد المرافق له، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تمد جسور التعاون بين بلدية جنين ووزارة النقل والمواصلات.

واستمع الوزير لشرح وافٍ عن الخطط الإستراتيجية التي وضعتها البلدية للحد من الأزمات المرورية داخل المدينة، وأهمها العمل على توفير ساحات مجانية للمواقف والعمل على بناء مجمع مركزي للمركبات.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوزير الشكر لرئيس البلدية على الجهود التي تبذلها البلدية، وأكد أن سياسة الحكومة الفلسطينية تقوم على مد جسور الثقة مع المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي للعمل على توثيق العلاقة مع المواطن لتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف.

وخلال الجولة توجه الوزير لمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للإطلاع على القرية المرورية التي صممتها المدرسة، وقدم شكره للهيئة التدريسية والقائمين على هذا العمل المميز الذي يعكس حالة الوعي بأهمية السلامة المرورية ونقلها للأطفال للمساهمة بإنشاء جيل واعٍ يحقق الغاية المرجوة من القوانين المرورية الموضوعة، بالحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

كما حضر الوزير سالم الحفل الختامي لفعاليات المخيم الصيفي الأول (إيد بإيد لبكرة جديد) وألقى كلمة أبدى فيها سعادته بما تم إنجازه في هذا المخيم والنشاطات التي قام بها الأطفال، وأكد أن مثل هذه المخيمات تعمل على حماية الأطفال وإعدادهم للمستقبل، واعداً بنشر هذه التجربة في كافة المدارس والمحافظات.

وقدم شرحاً عن عمل وزارة النقل والمواصلات وخططها التطويرية للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات.

واختتم الوزير جولته في مديرية النقل والمواصلات والتقى بموظفي المديرية واطلع على آليات العمل، كما استمع من المواطنين عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة وآلية عمل موظفي المديرية، واعداً بتقديم كل الإمكانيات لتطوير عمل المديريات وتوفير كل ما يمكن حسب المتاح للنهوض بواقع قطاع النقل والمواصلات.

ووجه الشكر للعقيد أبو زنيد أبو زنيد الذي رافقه بهذه الجولة، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية لا سيما شرطة المرور بتطبيق القانون ودعم دوريات السلامة على الطرق، مثمناً علاقة التعاون القائمة بين الجانبين لخدمة الوطن والمواطن.