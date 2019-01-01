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جبارين: حالة الطفل اشتيوي حرجة والاحتلال يستهدف الأطفال

الخميس 01 أغسطس 2019 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبارين: حالة الطفل اشتيوي حرجة والاحتلال يستهدف الأطفال


القدس المحتلة / سما /

 قام عضو الكنيست د. يوسف جبارين، الخميس، بزيارة إلى مستشفى "تل هشومير"، حيث يرقد الطفل عبد الرحمن اشتيوي (9 أعوام) في غرفة العلاج المكثف بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال قبل أُسبوعين في كفر قدوم، حيث اخترقت رصاصة جمجمة رأسه.

والتقى جبارين بوالد الطفل وبعمّه اللذين يلازمان سرير الطفل، واستمع إلى حالة عبد الرحمن وتقدم العلاج، إذ لا تزال حالة الطفل حرجة، ولم يصحُ بعد من غيبوبته التي تسببت بها الإصابة.

وكان الطفل اشتيوي أُصيب برصاصة قناص إسرائيلي في رأسه، يوم الجمعة 12 تموز 2019، فيما كان يلهو مع الأطفال أمام منزله في قرية كفر قدوم، التي تقع بين مدينتي نابلس وقلقيلية، وهي واحدة من القرى التي يخرج سكانها أُسبوعيّاً للاحتجاج على إغلاقها ومحاصرتها من قبل الاحتلال منذ أكثر من عقد.

وقال جبارين إن الاحتلال يستهدف الأطفال الفلسطينيين، ويُمارس القمع والإعدامات الميدانية، مؤكداً أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبت إسرائيل هذا الأُسبوع بإجراء تحقيق "شامل ونزيه"، في إطلاق قوات الاحتلال النار على الطفل اشتيوي ومحاسبة المسؤولين.

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