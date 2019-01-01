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نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!

الخميس 01 أغسطس 2019 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعلق على عملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم!


القدس المحتلة / سما /

علق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء اليوم الخميس،على الحدث الامني الذي وقع فجر اليوم،  شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة الذي ادى الى استشهاد فلسطيني واصابة 3 جنود اسرائيلين. .

وقال نتنياهو في تصريح صادر عن مكتبه: " نحن ندافع عن أنفسنا في كل وقت، في الجنوب أمس حاول "فلسطيني" من غزة تنفيذ هجوم في إسرائيل وتم تصفيته من قبل قواتنا".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال:" نيابة عن "شعب إسرائيل" أرسل تمنياتي بالشفاء العاجل لجرحانا، في الوقت نفسه نحن نقاتل أيضا على جبهات أخرى، على الجبهة الشمالية نحن نعمل ضد إيران والحزب اللبناني وتسمعون عن ذلك في هذه الأيام أيضًا، هذا هو الجدار الحديدي".

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