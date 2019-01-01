ضابط بشعبة غزة يروى تفاصيل جديدة تتعلق بعملية الاشتباك بخانيونس فجر اليوم

القدس المحتلة / سما /

كشف ضابط إسرائيلي كبير، اليوم الخميس، تفاصيل العملية التي شهدتها حدود خانيونس جنوب قطاع غزة وأدت لإصابة 3 جنود بينهم ضابط بجروح متفاوتة، واستشهاد منفذها هاني أبو صلاح.

وأوضح الضابط وهو من شعبة غزة خلال مؤتمر صحفي للمراسلين العسكريين الإسرائيليين، أنه تم رصد المنفذ على بعد حوالي 250 مترًا من السياج. مؤكدًا أنه للوهلة الأولى بدا وكأنه بدون سلاح، لكن ذلك لم يغير طريقة الرد والتعامل معه، وتبين لدى عبوره السياج أنه بحوزته سلاحًا.

وبين أنه منذ اللحظة الأولى (عند الثانية فجرًا) كانوا أفراد الجيش متأهبين، مشيرًا إلى أن الضابط والجنود خرجوا من الجيب العسكري وحينها فتح المنفذ النار تجاههم ما أدى لإصابتهم، وتدخلت حينها تعزيزات إضافية.

وذكر أن المنفذ تحصن داخل غرفة للجيش خلال الحدث الذي استمر ساعتين، لكن الحادث كان مسيطر عليه طوال الوقت ومنذ البداية. كما زعم.

ولفت إلى أنه كانت هناك مخاوف من عملية ثنائية بإطلاق نار من خارج الحدود. مشيرًا إلى أن القوات استخدمت قذيفة أطلقتها على الغرفة التي كان يتحصن بها، ثم اقتحم ضابطين الغرفة وأجهزوا عليه.

وأشار إلى أن المنفذ أطلق النار وألقى قنبلة يدوية فور تسلله من الحدود. مشيرًا إلى أنه منذ البداية تم عزله في منطقة بعيدة نسبيا عن المناطق السكنية.

وأشاد بالجنود وتصرفهم "البطولي". وفق وصفه. مشيرًا إلى أن التحقيق لا زال مستمرًا.