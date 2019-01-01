تفاصيل اجتماع السيسي مع كوشنر بالقاهرة لبحث صفقة القرن

القاهرة /سما/

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الذي وصل إلى القاهرة في جولة شملت الأردن وإسرائيل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه كوشنر على "قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة"، لافتا إلى أنه يحرص على "الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة".

وأضاف السيسي أن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشدد السيسي على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية "وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة".

من جهته، استعرض كوشنر الاتصالات التي تقوم بها الولايات المتحدة مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعيا للدفع قدما بجهود إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار.