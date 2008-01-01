عاش في غزة 5 سنوات ..الامين العام للامم المتحدة يعين نائبا جديدا لمفوض الاونروا

نيويورك ـ وكالات -

أعلن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس عن تعيين "كريستيان ساندرز" البريطاني الجنسية نائبا لمفوض الاونروا بالانابة بعد استقالة ساندرا ميشتل الامريكية الجنسية قبل اسبوعين.

وقال السيد غوتيرس في بيان له انه" بعد التشاور مع مفوض الاونروا بيير كرهينبول قرر الامين العام تعيين السيد ساندرز في منصبه الجديد كنائب لمفوض الاونروا بالانابة ".

وقال غوتيرس انه ساندروز بدئأ حياته العملية في الامم المتحدة في قطاع غزة عام 1989 وتبوأ العديد من المناصب في الامم المتحدة ووصل الى درجة مساعد الامين العام وله خبرات وباع طويل في العمليات والاصلاحات والادارة.

وذكرت مصادر فلسطينية ان ساندرز عاش في غزة لمدة خمس سنوات ويعرف بدقة تفاصيل عمليات الاونروا وادارتها.