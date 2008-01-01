سدر يبحث مع ممثل منظمة التعاون الاسلامي آفاق التعاون

رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، مع ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، سبل التعاون في عدة مجالات.

وثمن سدر الدور الذي تقوم به منظمة التعاون الاسلامي، في بناء التعاون المشترك ودعم فلسطين في المحافل الدولية، مقدما شرحا عن عمل الوزارة وقطاعاتها، وأهم المشاريع التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية، لاسيما فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وقطاع الاتصالات والبريد.

وبحث الطرفان أبرز المعيقات التي يضعها الجانب الاسرائيلي والتي تحد من نمو هذا القطاع، إضافة إلى مخالفات الجانب الاسرائيلي للاتفاقيات الدولية من خلال عمل الشركات الاسرائيلية بطرق غير شرعية في فلسطين، ونقص في الترددات وحجز للأجهزة والمعدات ومنع دخولها.

وتحدث سدر عن التطور الحاصل في قطاع الاتصالات في فلسطين، ودور الوزارة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال عقد شراكات والتواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، تحدث السفير الرويضي عن دور المنظمة في دعم فلسطين، وتقديم كافة القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال: "إن المنظمة على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لفلسطين، وايفاد خبراء في عدة مجالات لتبادل الخبرات والتدريب في مجالات عديدة والمشاركة في الفعاليات"، مؤكدا أهمية دعم الشباب وخاصة المبدعين والقادرين على ابتكار الحلول للعديد من المشاكل.