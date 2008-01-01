  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سدر يبحث مع ممثل منظمة التعاون الاسلامي آفاق التعاون

الخميس 01 أغسطس 2019 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سدر يبحث مع ممثل منظمة التعاون الاسلامي آفاق التعاون


رام الله / سما /

 بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، مع ممثل منظمة التعاون الاسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي، سبل التعاون في عدة مجالات.

وثمن سدر الدور الذي تقوم به منظمة التعاون الاسلامي، في بناء التعاون المشترك ودعم فلسطين في المحافل الدولية، مقدما شرحا عن عمل الوزارة وقطاعاتها، وأهم المشاريع التي تنفذها بالتعاون والشراكة مع وكالات دولية، لاسيما فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية وقطاع الاتصالات والبريد.

وبحث الطرفان أبرز المعيقات التي يضعها الجانب الاسرائيلي والتي تحد من نمو هذا القطاع، إضافة إلى مخالفات الجانب الاسرائيلي للاتفاقيات الدولية من خلال عمل الشركات الاسرائيلية بطرق غير شرعية في فلسطين، ونقص في الترددات وحجز للأجهزة والمعدات ومنع دخولها.

وتحدث سدر عن التطور الحاصل في قطاع الاتصالات في فلسطين، ودور الوزارة في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، من خلال عقد شراكات والتواصل مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره، تحدث السفير الرويضي عن دور المنظمة في دعم فلسطين، وتقديم كافة القرارات الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال: "إن المنظمة على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لفلسطين، وايفاد خبراء في عدة مجالات لتبادل الخبرات والتدريب في مجالات عديدة والمشاركة في الفعاليات"، مؤكدا أهمية دعم الشباب وخاصة المبدعين والقادرين على ابتكار الحلول للعديد من المشاكل.

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو واخر ما كتبه ..

مصرع مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث مروري مفجع في شارع الرشيد غرب غزة

استشهاد مقاوم واصابة 3 جنود اسرائيليين في اشتباك مسلح على حدود غزة

هل انتقم لشقيقه؟ انتقادات إسرائيلية حادة للجيش بعد الاشتباك المسلح شرق خانيونس

فيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة

هارتس :هذه خطة قتال الجيش مع حماس وإلحاق الضرر الشديد بالحركة

كوخافي: لن نسمح للتهدئة أن تخدعنا ونستعد لمواجهة غزة في أي لحظة!

الأخبار الرئيسية

14

لم يتم الكشف عن أسلحة معه.. قناة عبرية تكشف نتائج تحقيق فرقة غزة حول عملية خانيونس فجر اليوم

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف القنيطرة الغربي بالصواريخ

حماس: إصدار أحكام مسبقة حول الفساد بالأونروا قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا

الاحتلال: السنوار تعلم كيف يتعامل مع إسرائيل وعملية اليوم اغلاق لحساب قديم