عشراوي تطلع سفير الجبل الأسود على آخر التطورات السياسية

رام الله / سما /

بحثت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، مع السفير غير المقيم للجبل الأسود الجديد لدى دولة فلسطين ميلوراد سكيبانوفتش، الوضع السياسي العام وآخر التطورات والمستجدات السياسية، وسبل تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق الثنائي في جميع المجالات.

وأشادت عشراوي خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، بمواقف دولة الجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية وتمسكها بحل الدولتين وبالسلام العادل والشامل، مثمنة دعمها للحق الفلسطيني في المحافل والهيئات الدولية.

وطالبت الجبل الأسود بالتصويت بما ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية وتجنب الامتناع عن التصويت، معبرة عن استياء القيادة الفلسطينية من قيام رئيس الدولة بزيارة القدس الشرقية في شهر آذار الماضي، مشددة على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس.

من جانبه، أكد السفير سكيبانوفتش أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير سبل التعاون المشترك، مشددا على أن سياسة بلاده الداعمة لفلسطين متواصلة وأن زيارة رئيس الجبل الأسود للقدس الشرقية ليس لها أي بعد سياسي ولا تعبر عن أي تغيير في سياسة الجبل الأسود تجاه القضية الفلسطينية والقدس.

وجرى خلال اللقاء بحث الوضع على أرض الواقع والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني جراء ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية والقرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ردا على سياسة إسرائيل القائمة على القتل والتهجير القسري والتطهير العرقي وسرقة الأرض والموارد والمقدرات ومحاولاتها تقويض العمل الفلسطيني المؤسساتي وقرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني.

واستعرض الطرفان الواقع الدولي والإقليمي بما في ذلك بروز ظاهرة الشعبوية والتطرف والعنصرية كما تم التركيز على الخطوات الأميركية غير المسؤولة تجاه القضية الفلسطينية، وما يسمى بـ"خطة السلام الأميركية" وضرورة التزام المجتمع الدولي بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسته لحقوقه وحرياته وسيادته على أرضه.