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نائبة أمريكية: معارضة الاحتلال لا تعني معاداة السامية

الخميس 01 أغسطس 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة أمريكية: معارضة الاحتلال لا تعني معاداة السامية


سما / وكالات/

 أشارت المشرعة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز إلى وجود فارق مبدئي بين التنديد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومعاداة السامية.

وقالت أوكاسيو كورتيز لإذاعة HOT97 في نيويورك الثلاثاء الماضي إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشبه كثيرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت: "اليمين يتطلع إلى تقديم فكرة بأنه إذا شاركت في انتقاد السياسات الإسرائيلية فإنك معاد للسامية، لكن ذلك أبعد ما يكون من الحقيقة".

وأشارت إلى أن انتقادات ترامب لها لا تجعلها معادية لأمريكا، وانتقاد الاحتلال لا يجعل أي أحد معاديا للإسرائيليين، وتابعت: "ذلك لا يعني أنك معارض لوجود الشعب، بل أنك تؤمن بحقوق الإنسان وضمان مساواة حقوق الإنسان التي يتمتع بها الفلسطينيون والإسرائيليون، وهناك كثير من الأمور المقلقة".

أوكاسيو كورتيز كانت بين أربع مشرعات ديمقراطيات من أصول أجنبية هاجمهن ترامب الشهر الماضي على مواقفهن المعارضة لسياسات إدارته وإسرائيل، مطالبا إياهن بالاعتذار من حكومة اسرائيل.

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