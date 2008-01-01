  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د. ابو هولي : اللجنة التنفيذية للمنظمة تعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم لدعم الاونروا

الخميس 01 أغسطس 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
د. ابو هولي : اللجنة التنفيذية للمنظمة تعقد اجتماعاً تشاورياً اليوم لدعم الاونروا


رام الله /سما/


تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم، اجتماعاً تشاورياً للبحث في آليات عملية لوقف العمل بكل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، تنفيذا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال عضو اللجنة رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد أبو هولي، أن التنفيذية ستبحث كذلك استمرار المساعي لتجديد التفويض لوكالة الأونروا باعتباره رسالة سياسية، لإحباط محاولات إنهاء الوكالة التي ترمي لشطب قضية اللاجئين.
وأعلن أبو هولي عن خطة من بنود لاستمرار بقاء الأونروا وهي، العمل على تجديد التفويض لثلاث سنوات وجلب المزيد من الدعم المالي، والبعد الثالث محاربة التشكيك الذي تقوده الإدارة الأمريكية في نزاهة الوكالة انطلاقا من انه إذا ثبت هناك سلوكاً غير لائق أو فساداً خاصاً بأحد مسؤولي الوكالة فيجب فصله وليس التشكيك بالمؤسسة ككل.
وأشار أبو هولي إلى أنه يجري العمل الآن لبقاء واستمرار عمل الاونروا مع الدول الصديقة والمضيفة وخاصة الأردن بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية للدول المانحة ومصر في إطار ترأسها للاتحاد الإفريقي.
وأضاف أبو هولي أن تسريب التقرير الذي يتحدث عن فساد الوكالة في هذا التوقيت بات مكشوفا ويأتي في سياق المحاولات الأمريكية الاسرائيلية لتصفيتها.
وبشأن تعليق كل من هولندا وسويسرا لمساعداتهما لوكالة الأونروا، أوضح رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة أن وزارة الخارجية تجري اتصالاتها بهذا الشأن لأن انقطاع هذه المساعدات سيعني عدم قدرة الوكالة على تقديم الخدمات للاجئين الأمر الذي سيترتب عليه نتائج سلبية.
 

الأكثر قراءة اليوم

التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو واخر ما كتبه ..

مصرع مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث مروري مفجع في شارع الرشيد غرب غزة

استشهاد مقاوم واصابة 3 جنود اسرائيليين في اشتباك مسلح على حدود غزة

هل انتقم لشقيقه؟ انتقادات إسرائيلية حادة للجيش بعد الاشتباك المسلح شرق خانيونس

فيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة

هارتس :هذه خطة قتال الجيش مع حماس وإلحاق الضرر الشديد بالحركة

شاهد.. تعيينات وتنقلات على قيادة الشرطة في المحافظات الشمالية

الأخبار الرئيسية

جنرال إسرائيلي: المواجهة البرية في غزة مسألة وقت لا أكثر ويكشف عن هدف خطة الفصول الاربعة!

الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف القنيطرة الغربي بالصواريخ

حماس: إصدار أحكام مسبقة حول الفساد بالأونروا قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا

الاحتلال: السنوار تعلم كيف يتعامل مع إسرائيل وعملية اليوم اغلاق لحساب قديم

رئيس الشاباك السابق: ضم المنطقة C لاسرائيل سيؤدي لـ"حمام دم" مع الفلسطينيين