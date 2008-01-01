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الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف القنيطرة الغربي بالصواريخ

الخميس 01 أغسطس 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الإسرائيلي يقصف ريف القنيطرة الغربي بالصواريخ


القدس المحتلة/سما/

 شن الجيش الإسرائيلي اليوم هجوما بصاروخ على ريف القنيطرة الغربي، ما خلف أضرارا مادية فقط، حسبما نقلته وكالة الأنباء السورية.
وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية أن "العدو الإسرائيلي أقدم بعد ظهر اليوم على الاعتداء بصاروخ على تل بريقة في ريف القنيطرة الغربي الأمر الذي تسبب بوقوع أضرار مادية".
وأضاف أن "العدو الإسرائيلي شن أيضا في الثالث والعشرين من الشهر الماضي عدوانا على تل الحارة بريف درعا الغربي واقتصرت أضرار العدوان على الماديات".
وكان آخر هجوم إسرائيلي تعرضت له المنطقة في 27 مايو المنصرم، حيث قتل عسكري وجرح آخر ودمرت آلية عسكرية، جراء قصف إسرائيلي على تل الشعار في ريف القنيطرة.
 

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