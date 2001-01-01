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سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير المريض محمد بشارات بعد 18 عاما في الأسر

الخميس 01 أغسطس 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير المريض محمد سعيد بشارات من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، بعد قضائه 18 عاما في سجون الاحتلال.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة لـ"وفا" إنه سيتم نقل الأسير بشارات (34 عاما) إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، لتلقي العلاج نظرا لخطورة وضعه الصحي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير بشارات في 1 آب عام 2001، وصدر بحقه حكم بالسجن 18 عاما، أصيب خلالها بمرض الفشل الكلوي، حيث قررت محكمة سالم العسكرية نهاية عام 2017، ضرورة إجراء عملية زراعة كلية، غير أن إدارة سجون الاحتلال رفضت ذلك، وتعمدت إهمال الأسير طبيا حتى موعد الإفراج عنه.

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