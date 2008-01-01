قيادة الفصائل في لبنان تؤكد مواصلة التزامها بحماية منشآت الوكالة

بيروت /سما/

عقدت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان لقاء مع ​ مدير وكالة الاونروا في لبنان السيد كلاوديو كوردوني بحضور نائبته دانييلا لينن،وقد تمحور اللقاء حول أوضاع وكالة الأونروا عموماً وفي لبنان خصوصاً،وكذلك حول الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية التي استهدفت العمال وأرباب العمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان،وقد جرى التأكيد على التالي:

كرّر مدير شؤون الاونروا في لبنان كلاوديو كوردوني التزام الوكالة بولايتها المتعلقة بحماية لاجئي فلسطين وتوفير الخدمات لهم. هذا يشمل الحرص على تمتع لاجئي فلسطين بحقوقهم كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهم الخاص والإستثنائي كلاجئين بموجب ما ينص عليه القانون الدولي. إن الاونروا حريصة على التعاون مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية على تطوير استراتيجية شاملة للسماح للاجئي فلسطين بالعيش بكرامة في لبنان الى أن يتم التوصل الى حل عادل لمحنتهم تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة.

أكد المدير العام على مواصلة تنفيذ خطة إدارة الاونروا للتخلص من نظام الدوام المسائي للدراسة الذي مازال يعمل به في بعض المخيمات،وأن العمل لبناء مدرسة دير القاسي في صيدا جاري وهناك بعض العقبات متعلقة بالاثار والنواويس يعمل على تذليلها بالتواصل مع الجهات اللبنانية المعنية،وكذلك فيما يتعلق بالارض التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لبناء مدرسة في مخيم البداوي جاري انجاز الترتيبات القانونية اللازمة للبدء بالبحث عن مصادر تمويل للمشروع.

دعا المدير العام إلى ضرورة حماية منشآت الأونروا وعدم التعرض لها ولعمالها وموظفيها أيضاً،ودعا أيضاً الفصائل إلى القيام بدور مساعد للاونروا للقيام بواجباتها وتنفيذ برامجها في جميع المجالات الخدماتية والصحية والتربوية وغيرها كما يجب.

بدورها قيادة الفصائل أكدت حرصها وتمسكها بوكالة الاونروا ليس لأنها معنية بأعانة واغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين فحسب، بل لأنها أيضاً الشاهد الدولي على الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني بحق شعبنا واقتلاعه من أرضه بقوة السلاح والإرها ب والمجازر في العام 1948،وتشتيته في دول اللجوء والمنافي.

كما اكدت أيضاً على ضرورة استمرار عمل الأونروا وتقديم الخدمات اللازمة للاجئين الفلسطينيين عموماً وفي لبنان خصوصاً،بمختلف المجالات الصحية والتربوية والإغاثية،بما يتلائم مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها، بما يضمن لهم العيش بكرامة. وطالبت المجتمع الدولي والدول المانحة للاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاونروا حتى تتمكن من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

شددت قيادة الفصائل على مواصلة الالتزام بحماية منشآت ومقرات ومكاتب الوكالة باعتبارها مؤسسات تعود بالفائدة على شعبنا،كما شددت الفصائل على رفض اي اسائة لاي من عمال وموظفي الوكالة كونهم جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني،ويؤدون عمل عظيم تجاه اهلهم اللاجئين الفلسطنيين.

دعت قيادة الفصائل الوطنية الفلسطينية الإدارة المركزية للاونروا لاستخدام مكانتها الدولية من اجل دفع الدولة اللبنانية لمعالجة قضية الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان بالاستناد إلى المواثيق والقوانين والاعراف الدولية الخاصة بحقوق الانسان.