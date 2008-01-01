سابقة .. صحيفة جزائرية تصدر عددا كاملا عن الأسرى المرضى في سجون الإحتلال

رام الله /سما/

ثمنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، السابقة الإعلامية العظيمة والمباركة المتمثلة بإصدار صحيفة المواطن الجزائرية، عددا كاملا عن الاسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الإحتلال.

واشادت الهيئة بهذه الخطوة والتي تعبر عن مدى حضور واهمية قضية الاسرى لدى الإعلام الجزائريي، وان صدور هذا العدد بكل محتوياته ومضامينه بمواد عن الأسرى المرضى وقضيتهم، وما يعانوه من جرائم وإهمال طبي، سيكون له تأثيراته الإيجابية في الشارع العربي، والمنطقة الإقليمية.

ودعت الهيئة كافة وسائل الإعلام العربية للسير على خطى صحيفة المواطن والإعلام الجزائري بشكل عام، في فضح ممارسات وإنتهاكات الإحتلال بحق الأسرى، لان ذلك يخفف عنهم، ويعزز قضية الاسرى والشعب الفلسطيني في الشارع العربي، تحديدا في هذا الوقت الصعب والحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وتوجه الهيئة تحية خاصة بإسمها وبإسم الحركة الاسيرة في سجون الإحتلال والاسرى المحررين وكافة المؤسسات العاملة في قضية الاسرى، للإعلام الجزائري وفي مقدمته صحيفة المواطن الجزائرية، وكذلك شكر خاص لمسؤول ملف الاسرى في سفارة دولة فلسطين في الجزائر الاستاذ خالد عز الدين ولطاقم سفارة دولة فلسطين، على كل الجهود التي تبذل يوميا من اجل أسرانا وشعبنا الفلسطيني.