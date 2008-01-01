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كوشنر يصل القاهرة في جولة "خطة السلام"

الخميس 01 أغسطس 2019 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوشنر يصل القاهرة في جولة "خطة السلام"


القاهرة /سما/

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، قادماً من إسرائيل في إطار جولة بالمنطقة تمهيداً لنشر تفاصيل الخطة الأميركية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يلتقي كوشنر خلال زيارته إلى القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث عملية السلام في المنطقة. وفق موقع سكاي نيوز عربية.

وكان كوشنر قد زار إسرائيل، واستغرقت الزيارة عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي،بنيامين نتانياهو، وذلك عقب زيارة للأردن التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتباحث معه الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط.

وأكد العاهل الأردني لمستشار الرئيس الأميركي ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية، والتشديد على ضرورة ضمان إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وتأتي الجولة بعد نحو شهر من تنظيم كوشنر ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في إطار خطة للسلام.

كما تأتي جولة كوشنر وسط توتر متصاعد بين طهران وواشنطن، التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي.

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