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جنود جولاني: لدينا تعليمات تقيد إطلاق النار على عناصر حماس

الخميس 01 أغسطس 2019 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود جولاني: لدينا تعليمات تقيد إطلاق النار على عناصر حماس


القدس المحتلة / سما /

زعم جنود من لواء جولاني يخدمون على حدود قطاع غزة، اليوم الخميس، أن لديهم تعليمات تقيدهم بشدة من إطلاق النار على عناصر حماس على الحدود.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن أولئك الجنود أنهم يخشون من فتح النار حتى لا يتم استجوابهم. مشيرين إلى أن تلك التعليمات صدرت بعد الحادثة التي وقعت منذ أسابيع على حدود شمال قطاع غزة.

وقال الجنود إنهم يفضلون الخدمة خارج منطقة قطاع غزة حتى لا يتهم اتهامهم وفتح قضية ضدهم بسبب تعليمات إطلاق النار المشددة.

وأصيب ضابط وجنديان من جولاني فجر اليوم، في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني قال الجيش الإسرائيلي إنه من نشطاء حماس ونفذ العملية بشكل فردي. ما أثار تساؤلات حول التعليمات التي يتم نقلها للجنود في مثل هذه الحالات.

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