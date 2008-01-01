بوليتكنك فلسطين تعقد اليوم العلمي الثالث في التعليم والتعلم الجامعي

الخليل / سما /

عقد مركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة بوليتكنك فلسطين فعاليات اليوم العلمي الثالث في التعليم والتعلم ، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عماد الخطيب ونوابه وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالاضافه الى عدد من الطاقم الأكاديمي والإداري في الجامعة.

حيث افتتح الخطيب هذه الفعالية مشيراً إلى أهميّة التعليم والتعلم الجامعي ودوره في تحقيق رؤية الجامعه وخطتها الأكاديمية.

كما ألقى مدير مركز التميّز في التعليم والتعلم الدكتور عدنان شحادة كلمته والتي اظهر من خلالها نشاطات وانجازات المركز خلال العام السابق وعرض في كلمته نتائج تقييم ممارسات التعليم والتعلم في الجامعة كممارسات أساليب التدريس وممارسات التفكير الناقد.

كما قدّم مدير وحدة الجودة الدكتور حسن صوالحة عرض لنظام تصنيف الجامعات الفلسطينية مُشيراً الى أنّ جودة التعليم هي الحجر الأساسي للتميّز الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية المحلية.

وذكر نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور مصطفى ابو الصفا سياسات التعليم والتعلم الجامعي والتي ستطرحها الجامعه وتطبقها مع بداية العام الأكاديمي القادم.

ويذكر انه تم النقاش مع رئيس الجامعة ونوابه في قضايا هامة تتعلق بالتعليم والتعلم الجامعي وتطور الجامعة وخطتها القادمة.

كما تخلل هذا اليوم عرض لعدد من المبادرات الإبداعية المُبتكرة في التعليم والتعلم والتي قدمها عدد من الباحثين الاكاديميين في الجامعة وهم: الدكتور سمير حنا، الدكتور شرف الطردة، الدكتور رائد عمرو، والمهندس نضال ابو رجب، والأستاذ أمجد النتشة وهدفت المبادرات الى الخروج بحزمة من التوصيات التي سيتم العمل بها وتطبيقها بما يضمن تحقيق الجودة في التعليم وصولاً الى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.