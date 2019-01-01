لجان الصيادين التابعة للعمل الزراعي ترصد 155 انتهاكاً لحقوق الصيادين في النصف الأول من 2019

غزة / سما /

قالت دائرة الضغط والمناصرة في العمل الزراعي أن لجان الصيادين التابعة لها قامت برصد وتوثيق 155 اعتداء على الصيادين خلال النصف الاول من العام 2019، وتمثلت هذه الاعتداءات بعمليات المطاردة واطلاق النار اتجاه قوارب الصيادين، وترافقت مع استخدام الاحتلال الاسرئيلي اغلاق البحر والتلاعب بالمساحات البحرية المسموح بها كنوع من الابتزاز السياسي فيما يسمى تنفيذ تفاهمات التهدئة، حيث أعلنت بحرية الاحتلال الاسرائيلي 15 مرة عن توسيع وتضييق المساحات البحرية بالاضافة الى اغلاق البحر لمدة 18 يوماً في ثلاثة حالات اغلاق كامل للبحر، وهو الأمر الذي تسبب في فقدان الصيادين لمئات قطع شباك الصيد ومعدات اخرى.

ونتج عن اعتداءات بحرية الاحتلال الاسرائيلي بحق الصيادين منذ يناير وحتى نهاية يونيو لهذا العام اصابة 21 صياد باصابات متفاوتة كان أبرزها واخطرها فقدان الصياد خضر الصعيد للبصر بعد ان أصابته رصاصات البحرية الاسرائيلية ومن ثم اعتقلته في ظروف مهينة ولم يتم تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له اثناء الاعتقال. كما تم اعتقال 28 صياد بطريقة وحشية ومهينة للكرامة الانسانية أبقت قوات الاحتلال على 6 منهم قيد الاعتقال حتى اللحظة. فيما دمرت قوات الاحتلال الاسرائيلي 48 قارباً بشكل كلي وجزئي كانت متواجدة على شاطيء البحر خلال عمليات القصف مع بداية مايو الماضي، بالاضافة الى مصادرة 11 قارباً.