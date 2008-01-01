أشرف زكي يهدد بمقاضاة من نشر تصريحات كاذبة حول وفاة عادل إمام

وكالات / سما /

هدد نقيب المهن التمثيلية الممثل المصري ​أشرف زكي​، كل من نشر أخباراً كاذبة على لسانه تتعلق بالفنانين، لافتا إلى أن بعضاً من الصحف والمواقع الفنية نشرت تصريحات كاذبة وملفقة على لسانه تدعي وفاة الممثل المصري ​عادل إمام​.

وأكد زكي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك المواقع، التي تخالف القانون وميثاق الشرف الإعلامي، فضلاً عن تقديمه بلاغا ضدها خلال الساعات المقبلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإجراء التحقيق اللازم ضدها وتوقيع العقوبات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى حرصه التام على العلاقة الوطيدة والطيبة بينه وبين الفنانين، مع مختلف الصحف ووسائل الإعلام.