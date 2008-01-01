حماس: إصدار أحكام مسبقة حول الفساد بالأونروا قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا

غزة / سما /

حذرت حركة حماس، اليوم الخميس، من مخطط يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في ظل تسريب تقارير فساد في إدارتها.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم، في بيان إنه "لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في أونروا أو عدم محاسبة الفاسدين".

وأضاف نعيم: "من الواضح أن ظهور قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئًا، ويصب في خدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية". وأشار إلى أن ذلك يتم بعد فشل مخطط الحصار المالي، وخاصة أن القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد للأونروا في أيلول/ سبتمبر القادم، ومسارعة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين للتصريح بضرورة شطب الأونروا باعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها.

وأكد نعيم على ضرورة محاسبة الفاسدين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي مقدمتها الأونروا وحقه في العودة والتعويض.