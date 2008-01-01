  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فشلوا في اسقاطها ماليا والاّن يستهدفون شخصياتها

حماس: إصدار أحكام مسبقة حول الفساد بالأونروا قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا

الخميس 01 أغسطس 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إصدار أحكام مسبقة حول الفساد بالأونروا قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئا


غزة / سما /

حذرت حركة حماس، اليوم الخميس، من مخطط يستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في ظل تسريب تقارير فساد في إدارتها.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حماس باسم نعيم، في بيان إنه "لا يمكن أن يقبل أي فلسطيني بالتغطية على الفساد في أونروا أو عدم محاسبة الفاسدين".

وأضاف نعيم: "من الواضح أن ظهور قضايا فساد وإصدار أحكام مسبقة قبل انتهاء التحقيقات ليس بريئًا، ويصب في خدمة المشروع الإسرائيلي الأمريكي باستهداف المؤسسة الأهم في ملف اللاجئين، من خلال استهداف شخصيات مركزية". وأشار إلى أن ذلك يتم بعد فشل مخطط الحصار المالي، وخاصة أن القضايا أثيرت قبيل التصويت على التجديد للأونروا في أيلول/ سبتمبر القادم، ومسارعة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين للتصريح بضرورة شطب الأونروا باعتبارها مؤسسة فاسدة، رغم وجود تحقيقات أضخم وأخطر في مؤسسات أممية أخرى ولا أحد يطرح فكرة شطبها.

وأكد نعيم على ضرورة محاسبة الفاسدين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وفي مقدمتها الأونروا وحقه في العودة والتعويض.

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث مروري مفجع في شارع الرشيد غرب غزة

هل انتقم لشقيقه؟ انتقادات إسرائيلية حادة للجيش بعد الاشتباك المسلح شرق خانيونس

فيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة

هارتس :هذه خطة قتال الجيش مع حماس وإلحاق الضرر الشديد بالحركة

شاهد.. تعيينات وتنقلات على قيادة الشرطة في المحافظات الشمالية

كوخافي: لن نسمح للتهدئة أن تخدعنا ونستعد لمواجهة غزة في أي لحظة!

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: السنوار تعلم كيف يتعامل مع إسرائيل وعملية اليوم اغلاق لحساب قديم

رئيس الشاباك السابق: ضم المنطقة C لاسرائيل سيؤدي لـ"حمام دم" مع الفلسطينيين

860x484 (4)

التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو واخر ما كتبه ..

20190801074701

استشهاد مقاوم واصابة 3 جنود اسرائيليين في اشتباك مسلح على حدود غزة

هارتس :هذه خطة قتال الجيش مع حماس وإلحاق الضرر الشديد بالحركة