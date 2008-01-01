  1. الرئيسية
  2. مقالات

التقديرات الاسرائيلية للهجوم المسلح في غزة فجر اليوم..د.سفيان أبو زايدة

الخميس 01 أغسطس 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التقديرات الاسرائيلية للهجوم المسلح في غزة فجر اليوم..د.سفيان أبو زايدة


 
تنوعت ردود الفعل الاسرائيلية و التحليلات لدوافع هذا الهجوم المباغت الذي ادى الى استشهاد فلسطيني واصابة ضابط اسرائيلي بجروح متوسطه بعد اصابة مباشرة في الرأس منعت خوذته من اختراق دماغه  وكذلك اصابة جنديين اخرين بجروح طفيفه .


التقدير الاسرائيلي الاول هو ان منفذ الهجوم نفذ العملية لوحده وعلى مسؤوليته دون علم او تعليمات من قيادة القسام ، وبالتالي هذا الحدث و تداعياته لن تتجاوز الرد الاسرائيلي الذي كان والذي تمثل في قصف موقع متقدم لقوة الامن و الحماية القريبة من الحدث.
و التقدير الاسرائيلي الثاني ان هذا الهجوم قد تم بتعليمات و يهدف الى تحريك المياه الراكده في ملف تفاهمات التهدئة وهو بمثابة ضغط مدروس على اسرائيل و الاطراف الاقليمية و الدولية التي تتابع هذا الملف.
ومن الواضح أن اي هجوم حالي يهدف الى تحريك الوضع دون الانجرار الى مواجهة مع التقدير ان نتنياهو كرئيس وزراء ووزير للجيش غير معني في حرب خلال هذه المرحلة، و بالتالي الرد الاسرائيلي سيكون محدود.
اما التقدير الاسرائيلي الثالث ، وهو تقدير بعيد المدى ، حيث يربط بين الهجوم المسلح امس على القوات الاسرائيلية المرابطة على الحدود وبين زيارة صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس ووفد حماس الى اطهران مؤخرا ، وما صدر خلال وبعد الزيارة من تصريحات تؤكد على تعزيز العلاقة بين حماس و ايران خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرات حماس العسكرية و كذلك التنسيق في حال حدوث حرب بين ايران و حزب الله من ناحية و اسرائيل من ناحية اخرى.
الربط الاسرائيلي بين ايران و حماس ، وبين حركة الجهاد الاسلامي و ايران هو ربط سياسي يهدف الى الصاق الوضع الفلسطيني بما يجري مع ايران وهو من باب التحريض الاسرائيلي المتواصل ضد حماس و الجهاد لا اكثر ولا اقل .

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث مروري مفجع في شارع الرشيد غرب غزة

هل انتقم لشقيقه؟ انتقادات إسرائيلية حادة للجيش بعد الاشتباك المسلح شرق خانيونس

فيديو.. الفصول الاربعة.. جيش الاحتلال يكشف عن خطته لتعزيز جاهزيته لمعركة محتملة بغزة

كوخافي: لن نسمح للتهدئة أن تخدعنا ونستعد لمواجهة غزة في أي لحظة!

شاهد.. تعيينات وتنقلات على قيادة الشرطة في المحافظات الشمالية

بعد سويسرا .. هولندا تعلق دعمها للأونروا .. والوكالة تؤكد : نتعرّض لضغوطات

نتنياهو للمستوطنين بالضفة : ستبقون هُنا إلى الأبد وحماس ترد

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: السنوار تعلم كيف يتعامل مع إسرائيل وعملية اليوم اغلاق لحساب قديم

رئيس الشاباك السابق: ضم المنطقة C لاسرائيل سيؤدي لـ"حمام دم" مع الفلسطينيين

860x484 (4)

التعرف على هوية منفذ عملية خانيونس فمن هو واخر ما كتبه ..

20190801074701

استشهاد مقاوم واصابة 3 جنود اسرائيليين في اشتباك مسلح على حدود غزة

هارتس :هذه خطة قتال الجيش مع حماس وإلحاق الضرر الشديد بالحركة