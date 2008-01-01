عائلة "غولدن": لا تسلموا جثة منفذ عملية خانيونس

غزة / سما /

ذكرت القناة "السابعة العبرية" أن عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن توجهت بخطابا رسميا إلى الحكومة الإسرائيلية بمنع تسليم جثمان منفذ عملية خانيونس فجر اليوم الخميس.

ووفقاً للقناة العبرية، طالبت العائلة في خطاب رسمي رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بصفته وزير الجيش، بمنع تسليم الجثمان، مشيرةً إلى أنها تحدثت بذات الشأن مع يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين.

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو لم تلتزم مسبقًا بقرارات الكابنيت والمحكمة العليا بمنع تسليم جثامين الشهداء التابعين لحركة حماس، قبل أن يتم إعادة الجنود والمدنيين من غزة، مؤكدًة أنها توجهت بخطابها للحكومة للتأكد من عدم تكرار أخطاء الماضي