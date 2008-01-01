مقتل العشرات في هجومين للحوثي استهدفا عرضا عسكريا وقوات أمن في عدن

عدن/ وكالات/

قتل 10 عناصر من قوات الأمن على الأقل صباح اليوم الخميس، وأصيب العشرات بجروح متفاوتة، بهجومين لجماعة الحوثي، على مقر لقوات الأمن في عدن، في جنوب اليمن، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

ونقلت فضائية الجزيرة عن مصادر محلية قولها: "لقد قتل 10 جنود على الأقل في الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر الجلاء في عدن".

وذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، أن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية مشتركة على معسكر الجلاء بعدن".

وأضافت نقلا عن المتحدث باسم القوات الموالية للحوثيين: "تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف ك2 وصاروخ باليستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن".

وقتل ثلاثة شرطيين وجرح 20 شخصا بينهم العديد من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري استهدف مركزا لقوات الأمن في عدن.

ووقع الهجوم الأول بسيارة مفخخة عند مدخل مركز قيادة الشرطة في حي الشيخ عثمان، عندما كان الشرطيون يتجمّعون لأداء تحية العلم، بحسب ما أوضح مسؤولون أمنيون.

واستهدف الهجوم الثاني الذي تبناه الحوثيون ثكنة الجلاء الواقعة على بعد 20 كلم غرب عدن، وقد تم بواسطة صاروخ بالستي وطائرات مسيرة بحسب ما أوضحت المصادر، التي أكدت أن بين القتلى العميد منير اليافعي.

وذكر مصدر طبي في مستشفى "أطباء بلاحدود"، في تصريح للأناضول، إن أكثر من 20 شخصا وصلوا المستشفى، وحالة بعضهم خطيرة.

وقال شاهد من رويترز إن انفجارا وقع خلال عرض عسكري في عدن مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مما تسبب في وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

وقال الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".

وأعلنت حركة الحوثي المسؤولية عن الهجوم. وذكر تلفزيون المسيرة التابع لها أن الحركة استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.

وقال الشاهد "وقع الانفجار خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن".