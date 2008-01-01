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7 مطلوبين يسلمون انفسهم للأجهزة الأمنية في جنين

الخميس 01 أغسطس 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الخميس، عن قيام مجموعة من مطلقي النار وعددهم 7 بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية في مخيم جنين.

وأشار الرجوب في تصريح صحفي إلى أن العملية جاءت بناء على رغبة مع المطلوبين يقضي بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

وأهاب الرجوب بعدم استخدام السلاح العبثي مهما كانت الدوافع ، التي هددت حياة المواطنين وخلفت حالة من اللأمن والإزعاج. 

وشدد على عدم التهاون بأي شكل من الاشكال في التعامل مع ظاهرة اطلاق النار في الاعراس والمناسبات والتعامل بجدية معها.

وأكد الرجوب على أهمية دور المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار رغم التحديات، معربا عن تقديره للجهود التي يبذلها ضباط وجنود الأمن في تحقيق ذلك، مشيدا بدور حركة في المخيم التي كان لها دور في ذلك تحقيقا للسلم الاهلي المجتمعي والتأكيد على أن القانون فوق الجميع.

#اكرم الرجوب

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