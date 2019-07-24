وفاة و39 اصابة في 506 تدخلا للدفاع المدني في اسبوع

رام الله / سما /

اصدرت ادارة العمليات المركزية للدفاع المدني تقريرها الاسبوعي من صباح الخميس 24/07/2019 وحتى الخميس 31/07/2019 لمجمل تدخلات ونشاطات الدفاع المدني لتسجل التدخلات 506 نداء استغاثة منها 412 تدخل اطفاء و94 تدخل انقاذ.

وذكر تقرير لادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني انه تم تسجيل التدخل في 297 حريق اعشاب امتدت ووصلت الى الاشجار والممتلكات الاخرى وتسببت بخسائر مادية مختلفة.

واضاف التقرير ان الطواقم تعاملت مع15 حادث سير نتج عنها حالة وفاة و21 اصابة مختلفة، فيما نتج عن الحرائق 18 اصابة منها ثماني اصابات في تسرب للغاز.

من جانب اخر نفذت ادارة الوقاية والسلامة العامة 1200 جولة ميدانية منحت خلالها 271 تصريح للمنشآت المستوفية لشروط السلامة واصدرت تصاريح 130 مصعد مستوفية للاشتراطات، كما نفذت ادارة التدريب 35 دورة في علوم الدفاع المدني استفاد منها 2536 متدربا.