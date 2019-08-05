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الشرطة تشدد من إجراءاتها لرفع مستوى السلامة على الطرق

الخميس 01 أغسطس 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

من المقرر أت تبدأ الشرطة يوم الاثنين الموافق 5-8-2019 في كافة محافظات الوطن بإجراءات تعزيز سيادة القانون، وبتشديد إجراءاتها على من يقوم بارتكاب مخالفات مرورية خطرة من شأنها أن تعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر في إطار سعيها الدائم لإيجاد بيئة مرورية آمنة لجميع مستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات جسدية ومادية ووفيات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، في بيان صحفي، سيتم التركيز والتشديد على استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والتجاوز الخطر، والقيادة بطيش وإهمال، والسرعة الزائدة، واستخدام المركبات غير القانونية، والمركبات التي تعمل على نقل ركاب مقابل أجر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين .

وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بقوانين المرور، بهدف الحفاظ أولا وأخيرا على سلامة المواطن وأمانه، والحفاظ على مقدراته، ومحاربة الظواهر غير القانونية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام والقانون وتشكل الخطر على حياة من يقود المركبات ومستخدمي الطريق .

وأكدت أن تطبيق الخطة المرورية متواصل للحد من الحوادث والتخفيف من أزمات المرور على الطرق،  منوهة إلى أنه سيتم اتخاذ  إجراءات صارمة بحق السائقين المخالفين بشكل متواصل، وحجز المركبات المخالفة إلى جانب العقوبات الأخرى من حبس وغرامة.

#الشرطة

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