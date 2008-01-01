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كوهين يكشف اسباب "ضعف الرد الإسرائيلي" على عملية خانيونس

الخميس 01 أغسطس 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين يكشف اسباب "ضعف الرد الإسرائيلي" على عملية خانيونس


القدس المحتلة / سما /

كشف رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي السابق "يورام كوهين"، أن ضعف الرد الإسرائيلي على الاشتباك المسلح الذي وقع على حدود غزة فجر اليوم الخميس وأدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود إسرائيليين، سببه هو الخوف من إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة.

وأوضح كوهين لإذاعة الجيش، أن ضعف الردع الإسرائيلي الذي تعرضت له إسرائيل قد يكون سبباً في أنها لا ترغب في الانجرار الى معركة أو حرب كبيرة.

واستشهد مقاوم فلسطيني فجر اليوم، الخميس، عبر حدود قطاع غزة واشتبك مع قوات الجيش الإسرائيلي، وأصاب ثلاثة منهم بإصابات متفاوتة.

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