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مركز القدس: تموز شهد ارتفاعاً ملحوظاً في انتهاكات الاحتلال

الخميس 01 أغسطس 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أوضحت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، لانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين طيلة شهر تموز، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال الشهر 6 شهداء بينهم أسير في سجون الاحتلال، فيما أشارت الدراسة الى أن حالات الاعتقال التي سجلها الاحتلال في تموز بلغت 414 طالت 5 نساء فلسطينيات، وتصدرت مدينة القدس قائمة الاعتقالات.

واشتمل تقرير الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال ومستوطنيه خلال تموز، ورصده مركز القدس على 364 انتهاكاً اشتملت الحواجز الدائمة والطيارة، والاستدعاءات وسرقة ممتلكات فلسطينيين خلال اقتحام منازلهم. وكذلك حالات الهدم واخطارات الهدم، فيما تتمثل انتهاكات المستوطنين بالقيام بأعمال ترهيبية وعدائية ضد الفلسطينيين ومتتلكاتهم.

وجاء تقرير رصد الاستيطان الذي قام مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني لشهر تموز، موضحاً أن 42 عملاً استيطانياً قام به الاحتلال من خلال مصادرة أراضي لصالح بؤر استيطانية أو شق طرق للمستوطنين.

أما في جانب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فقد أشارت إحصائية المركز الى أن 1500 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى في تموز.

#مركز القدس

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