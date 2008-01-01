جنيفر لوبيز تصل إسرائيل لإحياء حفلها الأول

وكالات / سما /

وصلت المغنية والممثلة الأمريكية، جنيفر لوبيز، إلى إسرائيل، لإحياء حفلها الأول في تل أبيب.

ذكرت القناة العبرية الـ"13"، أمس الثلاثاء، أن الممثلة الأمريكية، جنيفر لوبيز، وصلت إلى مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب، لإحياء حفلها الأول في إسرائيل، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأكدت القناة العبرية أن لوبيز تزور إسرائيل بمناسبة مرور 50 عاما على ميلادها، وللاحتفال بعيد ميلادها، حيث من المقرر أن تحي حفلا الخميس المقبل، حيث وصلت الساعة الثالثة مساء اليوم، على متن طائرة شركة العال الإسرائيلية من مدينة نيويورك.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن تحي جنيفر لوبيز هذا الحفل في حديقة هيركون بمدينة تل أبيب، وبأنه كان هناك حالة من الغضب نتيجة لنفاذ تذاكر الحفل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر الحفل، ما يزيد عن 50 ألف شخصا.

وأكدت القناة أن لوبيز ستقيم خلال تواجدها في إسرائيل، حتى يوم السبت المقبل، في فندق دان بمدينة تل أبيب.